"У нас уже есть минимум пять предложений по продаже прав на название Камп Ноу. Мы хотим получать от 30 до 40 миллионов евро в год. Это контракты, обычно заключаемые на 10-15 лет.

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Титульный спонсор? Мы хотели бы разобраться с этим до конца года или в начале 2022 года. Nike нужно время, чтобы изготовить форму, а контракт с Rakuten подходит к концу. У нас хорошие отношения с Rakuten, мы можем продлить контракт, но есть и другие компании, которые предлагают больше. Сейчас сумма имеет значение", – цитирует Лапорту Diario Sport .

К слову, титульным спонсором "блаугранас" остается японская компания Rakuten, контракт с ней рассчитан до конца текущего сезона.