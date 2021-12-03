"У нас очень хорошие отношения с Дембеле, он хочет остаться. Мы также этого хотим, потому что он – великий игрок. Это ситуации, которые требуют переговоров с представителями, которые хотят лучшего для игрока. Я с энтузиазмом отношусь к Дембеле. Он лучше Мбаппе.

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Трансфер Феррана Торреса? Он один из игроков, на которых спортивная дирекция прицеливается, но есть и многие другие. Вы должны подождать и посмотреть, как все пойдет", – цитирует Лапорту Marca.

Добавим, что действующий контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до лета 2022-го. За француза в свое время заплатили 135 млн евро Борусии Д, а сейчас портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 млн. В нынешнем сезоне Ла Лиги из-за травм Усман сыграл только один матч.

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