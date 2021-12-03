"У нас вже є мінімум п'ять пропозицій щодо продажу прав на назву Камп Ноу. Ми хочемо отримувати від 30 до 40 мільйонів євро на рік. Це контракти, які зазвичай укладаються на 10-15 років.

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Титульний спонсор? Ми хотіли б розібратися з цим до кінця року чи на початку 2022-го. Nike потрібен час, щоб виготовити форму, а контракт із Rakuten добігає до кінця. Ми маємо гарні відносини з Rakuten, ми можемо продовжити контракт, але є й інші компанії, які пропонують більше. Наразі сума має значення", – цитує Лапорту Diario Sport.

До слова, титульним спонсором "блаугранас" залишається японська компанія Rakuten, контракт з нею розрахований до кінця поточного сезону.

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