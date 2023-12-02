Ювентус выгрыз победу у Монцы в 14 туре чемпионата Италии. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Монца едва не сотворила сенсацию. Туринцы уже на 8-й минуте заработали пенальти, но фантастическая игра Ди Грегорио помешала забить. Юве свой шанс использовал и удерживал победный счет вплоть до 90 минуты.

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Монца в добавленное время отыгралась и, казалось, сумеет удержать ничейный результат. Но Гатти на четвертой компенсированной минуте вновь вывел Ювентус вперед.

Туринцы пока возглавляют турнирную таблицу Серии А с 33 баллами. Интер, который имеет 32 пункта, в 14 туре еще не играл. Монца находится на 10 строчке с 18 очками.