Сумашедший гол со штрафного в стиле Роберто Карлоса в чемпионате Перу

В поединке чемпионата Перу между Кантолао и Унион Комерсио зрители увидели классный гол со штрафного.

На 68-й минуте матча перуанского первенства Кантолао – Унион Комерсио арбитр назначил штрафной в пользу гостей. К мячу подошел Виллиан Мимбела и впечатляющим по силе ударом отправил его в верхний угол, сравняв счет во встрече.

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Данный забитый мяч напомнил знаменитые удары в исполнении Роберто Карлоса – легендарного экс-защитника Реала и сборной Бразилии. Здесь также не сразу можно уследить за траекторией полета мяча.

Этот гол стал последним в поединке, который завершился со счетом 1:1.

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