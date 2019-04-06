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Старгородский забил курьезный гол в матче чемпионата Беларуси – голкипер "привез" в стиле Кариуса

19:06 11 Читати українською
Старгородский забил курьезный гол в матче чемпионата Беларуси – голкипер "привез" в стиле Кариуса
Артем Старгородский / фото: ФК Витебск

Полузащитник Витебска Артем Старгородский отметился забитым голом в поединке 2 тура чемпионата Беларуси.

Чемпионат Беларуси, 2 тур

Городея – Витебск – 1:1

Голы: Волков, 68 – Старгородский, 57

Украинский полузащитник Артем Старогородский отметился забитым голом в ворота Городеи в матче 2 тура первенства Беларуси.

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После удара 37-летнего украинца голкипер в стиле Лориса Кариуса времен киевского финала ЛЧ не сумел зафиксировать простой мяч, который в итоге влетел в ворота. Впрочем, Витебск не сумел удержать победу – матч завершился со счетом 1:1.

К слову, в стартовом составе Витебска вышел и Максим Фещук – экс-форвард Карпат, Арсенала, Таврии и других команд.

После двух туров Витебск набрал 2 очка и занимает 8 место.

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Теги
футбольные курьёзы Видеоновости Витебск Витебск Украинцы за рубежом Мир Максим Фещук Максим Фещук Артем Старгородский Артем Старгородский Беларусь
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