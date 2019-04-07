В Мексике забили невероятный гол с пенальти – это войдет в историю футбола

Игрок юношеской команды мексиканского Чиваса Диего Кампильо отличился оригинальным голом с пенальти.

В матче между командами U-17 Чивас и Лобос дело дошло до серии пенальти. В составе Чиваса первый удар исполнял Диего Кампильо, который, очевидно, является любимцем Фортуны.

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После удара игрока мяч попал в перекладину и взлетел высоко вверх. Голкипер Лобоса и не подозревал, что буквально спустя несколько мгновений мяч все же опустится в ворота. А именно так и произошло – как будто в знаменитых видеороликах.

Судя по реакции самого Кампильо, он тоже вряд ли ожидал подобного везения.