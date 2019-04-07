Божевільний гол зі штрафного у стилі Роберто Карлоса в чемпіонаті Перу

В поєдинку чемпіонату Перу між Кантолао та Уніон Комерсіо глядачі побачили класний гол зі штрафного.

На 68-й хвилині матчу перуанської першості Кантолао – Уніон Комерсіо арбітр призначив штрафний на користь гостей. До м'яча підійшов Вілліан Мімбела та вражаючим за силою ударом відправив його у верхній кут, зрівнявши рахунок в зустрічі.

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Даний забитий м'яч нагадав знамениті удари у виконанні Роберто Карлоса – легендарного екс-захисника Реала та збірної Бразилії. Тут також не одразу можна вслідкувати за траєкторією польоту м'яча.

Цей гол став останнім у поєдинку, який завершився з рахунком 1:1.

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