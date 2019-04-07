toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД БАРСЕЛОНА - АТЛЕТІКО

Божевільний гол зі штрафного у стилі Роберто Карлоса в чемпіонаті Перу

12:58 767 Читать на русском
Божевільний гол зі штрафного у стилі Роберто Карлоса в чемпіонаті Перу
Роберто Карлос отримав гідного наступника

В поєдинку чемпіонату Перу між Кантолао та Уніон Комерсіо глядачі побачили класний гол зі штрафного.

На 68-й хвилині матчу перуанської першості Кантолао – Уніон Комерсіо арбітр призначив штрафний на користь гостей. До м'яча підійшов Вілліан Мімбела та вражаючим за силою ударом відправив його у верхній кут, зрівнявши рахунок в зустрічі.

У Мексиці забили неймовірний гол з пенальті – це увійде в історію футболу

Даний забитий м'яч нагадав знамениті удари у виконанні Роберто Карлоса – легендарного екс-захисника Реала та збірної Бразилії. Тут також не одразу можна вслідкувати за траєкторією польоту м'яча.

Цей гол став останнім у поєдинку, який завершився з рахунком 1:1.

Старгородський забив курйозний гол в матчі чемпіонату Білорусі – голкіпер "привіз" у стилі Каріуса

Теги
Фантастичні голи Світ Роберто Карлос Красиві голи Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
9
хв
Інтер
16:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук