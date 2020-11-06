Главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер может не волноваться относительно своего места работы.

Руководство Манчестер Юнайтед полностью доверяет наставнику "красных дьяволов" Уле Гуннару Сульшеру и не намерено прощаться со специалистом в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

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Однако боссы манкунианцев также недовольны последними результатами команды и ожидают от главного тренера действий для улучшения игры команды.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги чемпионов МЮ на выезде уступил Истанбул Башакшехиру (1:2), но остался на первой строчке турнирной таблицы группы Н. После 6-ти туров АПЛ Юнайтед расположился на 15-й строчке.

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