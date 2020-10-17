"В центре внимания должен быть я, поскольку я менеджер и несу ответственность.

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Вы привыкли к давлению и должны быть сильными морально, если являетесь частью Манчестер Юнайтед как игрок или вспомогательного персонала, поэтому для меня этот период – еще один шанс доказать и сказать игрокам, насколько мы верим в них. Речь идет о том, чтобы сосредоточиться на следующей игре, потому что я знаю, что они способны достигать результатов и подниматься вверх по таблице", – цитирует норвежца Goal.

Напомним, что на старте нового чемпионата Англии МЮ проиграл два матча из трех. В частности, в рамках 3-го тура "красные дьяволы" на своем поле потерпели унизительное поражение от Тоттенхэма (1:6).

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