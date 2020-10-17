Сульшер взял на себя ответственность за провальный старт сезона
Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дал оценку неудачному началу новой кампании для манкунианцев.
"В центре внимания должен быть я, поскольку я менеджер и несу ответственность.
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Вы привыкли к давлению и должны быть сильными морально, если являетесь частью Манчестер Юнайтед как игрок или вспомогательного персонала, поэтому для меня этот период – еще один шанс доказать и сказать игрокам, насколько мы верим в них. Речь идет о том, чтобы сосредоточиться на следующей игре, потому что я знаю, что они способны достигать результатов и подниматься вверх по таблице", – цитирует норвежца Goal.
Напомним, что на старте нового чемпионата Англии МЮ проиграл два матча из трех. В частности, в рамках 3-го тура "красные дьяволы" на своем поле потерпели унизительное поражение от Тоттенхэма (1:6).
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