Сульшер взяв на себе відповідальність за провальний старт сезону
Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дав оцінку невдалому початку нової кампанії для манкуніанців.
"У центрі уваги повинен бути я, оскільки я менеджер і несу відповідальність.
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Ви звикли до тиску та повинні бути сильними морально, якщо є частиною Манчестер Юнайтед як гравець чи допоміжного персоналу, тому для мене цей період – ще один шанс довести та сказати гравцям, наскільки ми віримо в них. Ідеться про те, щоб зосередитися на наступній грі, тому що я знаю, що вони здатні досягати результатів і підніматися вгору таблицею", – цитує норвежця Goal.
Нагадаємо, що на старті нового чемпіонату Англії МЮ програв два матчі з трьох. Зокрема, в рамках 3-го туру "червоні дияволи" на власному полі зазнали дошкульної поразки від Тоттенхема (1:6).
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