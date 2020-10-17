"У центрі уваги повинен бути я, оскільки я менеджер і несу відповідальність.

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Ви звикли до тиску та повинні бути сильними морально, якщо є частиною Манчестер Юнайтед як гравець чи допоміжного персоналу, тому для мене цей період – ще один шанс довести та сказати гравцям, наскільки ми віримо в них. Ідеться про те, щоб зосередитися на наступній грі, тому що я знаю, що вони здатні досягати результатів і підніматися вгору таблицею", – цитує норвежця Goal.

Нагадаємо, що на старті нового чемпіонату Англії МЮ програв два матчі з трьох. Зокрема, в рамках 3-го туру "червоні дияволи" на власному полі зазнали дошкульної поразки від Тоттенхема (1:6).

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