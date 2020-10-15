Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш заверил, что у него нет никаких проблем с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером.

"Об этом было очень много спекуляций. Сначала мне приписывали конфликт с товарищами по команде, потом речь шла только о Викторе Линделёфе. Теперь очередь дошла и до Сульшера.

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Думаю, таким образом хотят дестабилизировать нашу игру. Все эти слухи не соответствуют действительности. Да, меня заменили в перерыве матча против Тоттенхэма (1:6), но это было чисто тактическое решение тренера. Он сказал, что эта игра почти закончена, а впереди многие другие. Я не очень обрадовался этому, но в той ситуации не сказал ничего такого, что могло навредить команде", – цитирует Фернандеша MEN.

Напомним, Манчестер Юнайтед провально начал сезон АПЛ (3 очка в трех матчах), что породило слухи о плохой атмосфере в команде и даже отставке Сульшера.

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