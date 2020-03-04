Интер назвал условие, при котором Санчес останется в миланском клубе

Чилийский нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес, который на правах аренды выступает за Интер, может существенно потерять в зарплате, если подпишет полноценный контракт с итальянцами.

Миланский Интер заинтересован в полноценном трансфере форварда Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса, но есть одно "но". Итальянцы не готовы продолжать платить ему по 459 тысяч евро в неделю, сообщает Tuttosport.

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Напомним, Санчес выступает в Интере на правах аренды с конца августа 2019 года и часть зарплаты ему выплачивают "красные дьяволы". 31-летнему чилийцу придется пойти на значительные финансовые уступки, если он хочет остаться в лагере "черно-синих".

К слову, контракт Санчеса с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 20 млн евро.

В текущем сезоне Алексис провел за Интер 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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