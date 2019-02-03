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Сульшер: У ребят разбиты носы и колена – так и должно быть, когда на кону три очка

20:01 153 Читати українською
Сульшер: У ребят разбиты носы и колена – так и должно быть, когда на кону три очка
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Наставник Манчестер Юнайтед Сульшер прокомментировал победу своих подопечных в матче 25 тура АПЛ против Лестера.

"Лестер несколько раз опасно подходил к нашим воротам, Давид де Хеа сделал несколько великолепных сейвов и перехватов. Мы могли сыграть лучше в плане защиты линии атаки, но мы заслужили три очка.

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Пас Погба перед голом был замечательный, а контроль мяча Маркусом – еще лучшим. Футбол – это игра ошибок. Наши ребята, когда мы ошибаемся, сражаются за мяч и выкладываются полностью.

Мы были заряжены на игру. У нескольких ребят разбитые носы и колена. Так и должно быть. На кону три очка. Ребята жертвовали всем, что у них есть. Они знают, что могли сыграть лучше, но сухой матч – это всегда основа, от которой можно отталкиваться", – цитирует Сульшера ВВС.

Манчестер Юнайтед удержал минимальную победу над Лестером

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Лестер Сити - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 03 февраля 2019

Лестер Сити
Матч окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия Лестер Сити - Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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