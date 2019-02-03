Сульшер: У хлопців розбиті носи та коліна – так і має бути, коли на кону три очки

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі 25 туру АПЛ проти Лестера.

"Лестер кілька разів небезпечно підходив до наших воріт, Давід де Хеа зробив кілька чудових сейвів і перехоплень. Ми могли зіграти краще в плані захисту лінією атаки, але ми заслужили три очки.

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Пас Погба перед голом був чудовий, а контроль м'яча Маркусом – ще кращим. Футбол – це гра помилок. Наші хлопці, коли ми помиляємося, б'ються за м'яч і викладаються повністю.

Ми були заряджені на гру. У кількох хлопців розбиті носи і коліна. Так і має бути. На кону три очки. Хлопці жертвували всім, що у них є. Вони знають, що могли зіграти краще, але сухий матч – це завжди основа, від якої можна відштовхуватися", – цитує Сульшера ВВС.

Манчестер Юнайтед втримав мінімальну перемогу над Лестером