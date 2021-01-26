"Так трудно видеть, как мечта близится к концу. Но я славлю Бога за то, что помог мне осуществить эту жизненную мечту – надеть футболку Манчестер Юнайтед и представлять этот великий клуб. Это действительно была честь, которую я всегда буду лелеять и благодарить за нее.

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Спасибо тренеру за то, что доверял мне, хотя это не каждый бы сделал. Спасибо удивительным товарищам по команде, я буду скучать по вам. Ребята, это было всегда весело, я с нетерпением ждал тренировок со всеми вами. И я молюсь, чтобы в этом году мы выиграли лигу и Кубок Англии. Для лучших болельщиков в мире – я буду скучать за вами, но буду слышать ваши голоса даже издалека. Мы не можем дождаться, когда вы все вернетесь на трибуны. Я навсегда останусь фаном Манчестер Юнайтед. Однажды красный, навсегда красный. Спасибо Манчестер Юнайтед, и пусть Бог вас благословит", – написал Игало в Instagram.

Добавим, что Манчестер Юнайтед год назад арендовал нигерийца у Шанхай Шэньхуа. Нападающий провел в футболке "красных дьяволов" 23 матча, отличился 5 голами и одним ассистом.

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