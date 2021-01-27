"Гадаю, нікого не буде. Я дуже здивуюся, якщо ми здійснимо якесь підписання у січні.

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Наша команда сильна, у складу достатньо якості. Мені і зараз доводиться залишати деяких гравців поза заявкою, тому я не думаю, що будуть якісь новачки", – цитує Сульшера Goal.

Додамо, що зимове трансферне вікно в Англії закривається 31 січня, тому у всіх клубів залишилося обмаль часу для здійснення переходів.

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