Принципове протистояння столиці мод, важливий двобій італійських претендентів на призи, португальський іспит для тренера-новачка, кубковий наступ Севільї та лондонська битва за Лігу чемпіонів в анонсі головних матчів, які ви повинні переглянути посеред тижня.

Інтер – Мілан

26 січня, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца

Телетрансляція на каналі Setanta Sports 1 (Eurasia), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Завжди принципове Дербі делла Мадонніна в нинішньому сезоні отримало додаткову барву яскравості. Інтер і Мілан уперше за тривалий час одночасно боряться за Скудетто та прагнуть нарешті втерти носа Ювентусу. У Серії А міланські гранди посідають 1-2 місця, а от у Кубку Італії заледве здолали стадію 1/8 фіналу. Клубам-кузенам довелося грати овертайми, а Мілану – ще й взяти участь у серії пенальті, хоча в суперниках були нині скромні Фіорентина та Торіно відповідно.

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Січень взагалі виявився важким і для "нерадзуррі", і для "россонері". Інтер несподівано програв Сампдорії, не втримав перемогу над Ромою (2:2), а в суботу не зміг дотиснути Удінезе. Мілан же двічі боляче впав, поступившись прямим конкурентам у боротьбі за чемпіонство – Юве та Аталанті. Особливо дошкульною стала поразка від бергамасків минулих вихідних. "Богиня" забила на Сан-Сіро три м'ячі без відповіді та поставила під сумнів чемпіонські перспективи команди Піолі. Отже, дербі Мілана – чудова нагода для обох колективів присоромити скептиків і заявити претензії на дубль у кінці сезону.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Аталанта – Лаціо

27 січня, 18:45. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на каналі Setanta Sports 1 (Eurasia), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У першому колі чемпіонату ці два чвертьфіналісти Кубка Італії занадто часто втрачали очки. Як наслідок, у переліку претендентів на чемпіонський титул їх згадують зрідка. Проте, команди Гасперіні та Індзагі-молодшого залишаються доволі сильними колективами, здатними полоскотати нерви історичним грандам. Та ж Аталанта розбила Мілан у гостях, знявши запитання щодо переможця дуелі вже в дебюті другого тайму. Саме "Богиня" і виглядає фаворитом протистояння.

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Однак, Лаціо не поїде до Бергамо зіграти роль статиста. "Орли" не програють у всіх турнірах понад місяць, Іммобіле та Мілінковіч-Савіч у чудовій формі, натомість алленаторе римлян не розгубив умінь дивувати опонентів тактичними ходами. Кампанія 2020/21 буде успішною для Лаціо, якщо столичний клуб знову фінішує у топ-4. Тріумф же в Копа Італія зробить сезон "орлів" надудалим. Римлянам сприяє навіть турнірна сітка – після потенційної перемоги над Аталантою Лаціо зустрінеться з переможцем дуелі Наполі та Спеції. Інтер, Мілан чи Ювентус можуть стати опонентами римлян хіба вже у фіналі.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Челсі – Вулверхемптон

27 січня, 20:00. Лондон, Стемфорд Брідж

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Перший тур другого кола АПЛ ознаменується новим стартом для Челсі. Власнику "синіх" Роману Абрамовичу ввірвався терпець і він звільнив Френка Лемпарда з посади головного тренера. "Серце Челсі, диспетчер Челсі" приємно здивував у першій кампанії на Стемфорд Брідж, але ще більше розчарував у другій. Влітку Лемпард отримав 200 млн фунтів на підсилення, але ніхто з новачків за півроку так і не продемонстрував свій топ-рівень. Це набагато гірше, ніж кілька невдалих результатів. І саме це стало причиною гучної відставки.

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Натомість у Вулверхемптона з тренерською позицією стабільність. Нуну Ешпіріту Санту керує "вовками" вже 4-й рік поспіль і продовжує працювати над іміджем готового тренера для більшого клубу. Щоправда, зараз мідлендці потрапили в чорну смугу. Класна перемога якраз над Челсі 15 грудня зіграла з командою злий жарт. Із того часу Вулвз перемагали лише в Кубку Англії, а ось у Прем'єр-лізі мають лише 2 нічиї та 4 поразки. Нині Вулверхемптон іде на 14-й сходинці й, здається, досягнув дна, від якого повинен відштовхнутися. Кризовий Челсі – непоганий варіант для позитивного результату. І навіть зірковий Томас Тухель навряд стане перепоною...

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Севілья – Валенсія

27 січня, 20:00. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Найгучніша вивіска 1/8 фіналу Копа дель Рей має прописку в Андалусії. До Севільї, що прагне утвердитися на тривалий час у ролі четвертої сили чемпіонату, завітає колись грізна Валенсія. Нервіонці виглядають безумовним фаворитом протистояння. У 13-ти останніх матчах у всіх турнірах команда Лопетегі програла лише одного разу, та й той матч – невдача з мадридським Атлетіко. Та є один нюанс. Поєдинки проти Валенсії навіть у нелегкі часи "кажанів" не перетворилися на легку прогулянку для Севільї. Уже майже три роки в дуелі цих команд не забивають більше двох м'ячів, а левантійці ще й примудрилися двічі обіграти андалусійців.

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Щоправда, нинішня Валенсія, вочевидь, найслабша в XXI столітті. Одіозний Пітер Лім так докерувався на Местальї, що вже незабаром "кажани" можуть опинитися в епіцентрі боротьби за виживання у Ла Лізі. Левантійців неабияк штормить, тренерський штаб пливе за течією, провідні гравці норовлять накивати п'ятами. За такої ситуації всерйоз претендувати на перемогу бодай в Кубку Іспанії складно. Та й у здатність Валенсії налаштуватися на один конкретний поєдинок проти сильного суперника віриться слабко. Хоча й перемогу над Реалом у листопаді (4:1) ніхто не прогнозував. Хтозна, можливо, в Севільї "кажани" зможуть приємно здивувати.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Тоттенхем – Ліверпуль

28 січня, 22:00. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Жозе Моурінью спробує вибити чинного чемпіона Англії з топ-4. Мінливі "шпори" вечір четверга присвятять спробам скористатися з кризи Ліверпуля. Мерсисайдці не перемагали в Прем'єр-лізі з 19 грудня, втративши очки не тільки з одним із конкурентів (Манчестер Юнайтед), а й з Бернлі, Саутгемптоном і Ньюкаслом. Більше того, Саутгемптону в першому матчі 2021-го "червоні" взагалі програли (0:1). Кубковий двобій із тим же МЮ продемонстрував, що Ліверпуль досі вельми потужний в атаці. Але і проблеми в обороні має серйозні.

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Тим часом Тоттенхем чергує фантастичні матчі з відверто посередніми. Навіть аутсайдер Чемпіоншипа Віком зумів створити "шпорам" труднощі в Кубку Англії. Лондонці пропустили першими, але в другому таймі довели справу до розгрому. Зате поєдинки з грандами Тоттенхему переважно вдаються. Навіть програний Ліверпулю матч у першому колі (1:2) цілком міг завершитися і перемогою колективу Моурінью. Португалець вже тоді завбачливо почав "ігри розуму", заявивши на післяматчевій прес-конференції про поразку "кращої" команди. Юрген Клопп під подібним тиском часто губиться і, замість виводу підопічних з-під удару, "вдягає" їм додаткові гирі на ноги.

Прогноз "Футбол 24": 0:0

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