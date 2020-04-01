Сульшер сделал неожиданное предложение женам игроков Манчестер Юнайтед

Норвежский наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал о тренировках футболистов в условиях карантина.

"У игроков Манчестер Юнайтед есть индивидуальные программы тренировок и диеты. Этот период можно использовать для работы над чем-то особенным – тем, что касается их функций и задач на поле.

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Недавно я тренировался в саду с детьми, мы отрабатывали удары. Наши нападающие сейчас должны делать то же самое и работать над передвижением. У большинства футболистов Юнайтед есть хорошие условия и большие сады, поэтому их жены и подруги должны поработать с ними над передачами и навесами", – цитирует Сульшера официальный сайт "красных дьяволов".

К слову, ранее жена полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба во время челленджа попала туалетной бумагой в лицо маленькому сыну.

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