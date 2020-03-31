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Манчестер Юнайтед завлекает Санчо культовым номером и огромной зарплатой

18:08 37 Читати українською
Манчестер Юнайтед завлекает Санчо культовым номером и огромной зарплатой
Джейдон Санчо / Getty Images

Звездный вингер сборной Англии Джейдон Санчо остается главной трансферной целью "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед не оставляет попыток подписать полузащитника дортмундской Боруссии Джейдона Санчо. Руководство "красных дьяволов" активно работает над заключением соглашения, сообщает издание Independent.ie.

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Представители манчестерцев пообещали 20-летнему футболисту звездный номер в клубе – культовую "семерку", которую носили на своей футболке легендарные игроки "дьяволов", среди которых Джордж Бест и Криштиану Роналду. Кроме того, манкунианцы готовы предложить Санчо дорогой контракт, согласно которому 20-летний англичанин сможет зарабатывать больше 450 тысяч евро в месяц.

Напомним, в текущем сезоне Джейдон сыграл за "шмелей" в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 19 результативных передач.

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