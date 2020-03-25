Погба с женой чуть не нокаутировали сына – челлендж с туалетной бумагой вышел из-под контроля

Поль Погба с женой и сыном / Фото из открытых источников

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба решил приобщиться к всемирной истерии, но что-то пошло не так.

Погба не смог обойти "Stayathomechallenge" и приобщил к нему свою жену.

Суркис ответил людям, которые раскритиковали его за флешмоб с туалетной бумагой

Суть флешмоба заключается в набивании рулона туалетной бумаги, но даже эту простую задачу супруги провалили. От красивой жены француза рулон срикошетил в голову новорожденному сыну семейства Погба.

Судя по финальному смеху, никто серьезно не пострадал.

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