Сульшер рассказал, сможет ли Погба выйти в центральном матче 7 тура АПЛ против Арсенала

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оценил кадровую ситуацию в команде.

"Вероятно, Погба сыграет несколько минут в матче Кубка лиги против Рочдейла (25 сентября). Но мы уверены, что он будет готов к игре с лондонским Арсеналом (30 сентября).

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Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и Люк Шоу пока не готовы. Они продолжат восстановление от травм", – заявил Сульшер в комментарии официальному сайту Манчестер Юнайтед.

Напомним, в последнем матче чемпионата Англии "красные дьяволы" потерпели поражение 0:2 против Вест Хэма, один из мячей забил Андрей Ярмоленко.

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