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Манчестер Юнайтед готов предоставить Сульшеру немалую сумму на зимние трансферы

13:37 37 Читати українською
Манчестер Юнайтед готов предоставить Сульшеру немалую сумму на зимние трансферы
Уле Гуннар Сульшер / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер может рассчитывать на поддержку руководства клуба в непростой ситуации.

Норвежцу предоставят 150 миллионов фунтов для усиления состава в зимнее трансферное окно, информирует Daily Mail.

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Приоритетной задачей станет приглашение игроков в атакующую линию, которая существенно сократилась после лета. Манчестер Юнайтед покинули Ромелу Лукаку и Алексис Санчес, однако клуб решил не подписывать им замену. Дополнительной проблемой стали травмы Марсьяля, Рашфорда и Погба, которые ограничили и без того скромный кадровый потенциал команды.

Напомним, летом Манчестер Юнайтед потратил около 150 млн фунтов на усиление – клуб осуществил трансферы защитников Ван-Биссаки и Магуайра, а также хавбека Джеймса.

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