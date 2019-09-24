Сульшер розповів, чи зможе Погба вийти у центральному матчі 7 туру АПЛ проти Арсенала

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив кадрову ситуацію в команді.

"Ймовірно, Погба зіграє кілька хвилин у матчі Кубка ліги проти Рочдейла (25 вересня). Проти ми впевнені, що він буде готовий до гри з лондонським Арсеналом (30 вересня).

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Маркус Рашфорд, Антоні Марсьяль і Люк Шоу наразі не готові. Вони продовжать відновлення від травм", – заявив Сульшер у коментарі офіційному сайту Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату Англії "червоні дияволи" зазнали поразки 0:2 проти Вест Хема, один з м'ячів забив Андрій Ярмоленко.

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