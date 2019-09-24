Маліновський проти Фонсеки, момент істини для Вальверде, дилема Зінченка для Гвардіоли – топ-матчі європейського мідвіку

"Футбол 24" виділяє найцікавіші протистояння європейського мідвіку. Зустріч Маліновського та Фонсеки, момент істини для Вальверде в Барселоні, кубкові матчі українців в Англії – все це в нашому матеріалі.

Престон – Манчестер Сіті

24 вересня, 21:45. Престон, стадіон Діпдейл

Пряма трансляція на телеканалі Setanta, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Ман Сіті розпочинає захист трофею виїзним поєдинком проти Престона. Команда Хосепа Гвардіоли, яка стала переможцем останніх двох розіграшів турніру, проекзаменує представника Чемпіоншипу та виглядає явним фаворитом протистояння.

Головна інтрига для українських вболівальників – чи вийде на поле в цій грі Олександр Зінченко. Українець, який останні кілька місяців став основним лівим захисником в команді Хосепа Гвардіоли, доволі несподівано не потрапив до заявки на поєдинок Прем'єр-ліги проти Уотфорда. Матч завершився перемогою "містян" з рахунком 8:0, а на лівому фланзі оборони зіграли обидва конкуренти Зінченка – Бенжамен Менді та Анхеліньо.

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Гвардіола вирішив надати Зінченку відпочинок, давши можливість проявити себе іншим виконавцям. Як француз, так і іспанець не надто вразили, отримавши посередні оцінки ЗМІ – Менді взагалі став найгіршим у складі Манчестер Сіті та був замінений вже після першого тайму. Анхеліньо виглядав краще, але все ж не настільки, щоб тут і зараз витіснити Олександра зі стартового складу. Втім, не виключено, що Гвардіола знову дасть Зінченку відпочити – у Манчестер Сіті доволі складний графік, адже на вихідних чемпіон Англії протистоятиме Евертону в рамках АПЛ, а наступного тижня зіграє з Динамо Загреб у 2-му турі Ліги чемпіонів. Те, що ротація в Ман Сіті буде – гарантований факт.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Барселона – Вільяреал

24 вересня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Барселона видала найгірший старт в чемпіонаті Іспанії за останні 25 років – лише 7 очок з 15-ти можливих. При цьому каталонці ще жодного разу не виграли на виїзді, зазнавши поразок від Атлетіка та Гранади та зігравши внічию з Осасуною (не забуваємо і про відвертий "відскок" в Дортмунді у Лізі чемпіонів). Як наслідок, чинний чемпіон Іспанії посідає ганебну для себе 8-му позицію турнірної таблиці.

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Не дивно, що іспанські ЗМІ вже обговорюють потенційну відставку Вальверде. Тренер "блаугранас" начебто отримав два матчі для виправлення ситуації, першим із яких стане саме поєдинок проти Вільяреала. Втрата очок із "жовтою субмариною" або Хетафе може поставити хрест на кар'єі "мурахи" на Камп Ноу.

У цьому матчі Вальверде може розраховувати на Усмана Дембеле, який відновився після пошкодження та потрапив у заявку на поєдинок. Натомість не зіграє Іван Ракітіч. Зауважимо, що Вільяреал у стартових 5-ти турах набрав на очко більше за Барселону – 8 проти 7-ми. Різниця м'ячів практично однакова – 12:9 в Барселони, 12:8 у "субмарини". Останні два матчі підопічні Кальєхи виграли: 3:0 – в Леганеса, 2:0 – у Вальядоліда.

Окремо слід відзначити Ліонеля Мессі. Лідер Барселони через травму зіграв лише два неповні матчі та не забив жодного м'яча в сезоні 2019/20. Вчора Лео отримав нагороду найкращого гравця за версією ФІФА, що, безумовно, додасть позитиву аргентинському форварду. Вільяреалу не позаздриш – "жовта субмарина" може опинитися під катком розгніваної Барселони, яка виграла обидва свої домашні матч із однаковим рахуном 5:2.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Рома – Аталанта

25 вересня, 20:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: у Вічному місті зійдуться Рома та Аталанта, які посідають 4 та 6 місця відповідно. "Вовки" під керівництвом Паулу Фонсеки ще не програвали у поточному чемпіонаті, тоді як бергамаски одного разу пішли з поля переможеними.

І Рома, і Аталанта демонструють видовищний футбол з великою кількістю голів – саме такі поєдинки є цікавими для нейтральних глядачів. В 4-х матчах за участю обох колективів було забито 17 голів (більше 4-х за гру), тому поєдинок на Стадіо Олімпіко обіцяє бути результативним.

Очікуємо побачити на полі Руслана Маліновського, який у матчі минулого туру проти Фіорентини вперше вийшов у стартовому складі Аталанти та став одним із найкращих у складі своєї команди, отримавши компліменти від традиційно прискіпливих італійських ЗМІ.

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Для Маліновського матч проти Роми матиме особливе значення. Саме столична команда тривалий час вважалася головним претендентом на хавбека збірної України, але в підсумку перемовини з Генком провалилися і Руслан опинився у Бергамо. Можливо, саме в цьому матчі українець змусить керівництво Роми шкодувати про зрив трансферу Маліновського?

Дуже уважно за грою Аталанти спостерігатиме Шахтар, адже саме команда з Бергамо 1 жовтня прийме "гірників" в рамках другого туру Ліги чемпіонів. Обидві команди в першому турі зазнали розгромних поразок, тому майбутній матч матиме ключове значення як для Аталанти, так і для чемпіона України.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Оксфорд Юнайтед – Вест Хем

25 вересня, 21:45. Оксфорд, Кассам Стедіум

Чому потрібно подивитися: Вест Хем продовжує свій турнірний шлях у Кубку англійської ліги. Суперником "молотів" на цій стадії турніру стане Оксфорд Юнайтед – представник Ліги 1. На вихідних Вест Хем обіграв Манчестер Юнайтед в матчі АПЛ та обійшов манкуніанців турнірній таблиці чемпіонату.

Героєм матчу проти МЮ став Андрій Ярмоленко, який забив переможний гол у ворота Давіда Де Хеа та був визнаний одним із найкращих гравців за підсумками поєдинку. Українець зіграв майже всі 90 хвилин та продовжує набирати форму після важкої травми.

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Ймовірно, Мануель Пеллегріні залишить Ярмолу поза стартовим складом на гру проти Оксфорд Юнайтед, але, можливо, українець все ж отримає ігровий час. В сезоні 2019/20 Андрій лише двічі не вийшов на поле в офіційних матчах – проти Манчестер Сіті та Ньюпорт Каунті. Пеллегріні потрохи підпускає Ярмоленка до гри, а дуель проти не такого грізного опонента може стати черговим етапом для набрання оптимальної форми лідером збірної України. Напередодні матчів проти Литви та Португалії саме Ярмоленко виглядає потенційним лідером "синьо-жовтих" у вирішальних поєдинках.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Інтер – Лаціо

25 вересня, 22:00. Мілан, Джузеппе Меацца

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: лідер Серії А – Інтер – прийматиме традиційно непоступливий Лаціо. За іменами саме цей матч є центральним у 5-му турі чемпіонату Італії. "Нерадзуррі" – єдина команда, яка у 4-х матчах не втратила жодного очка та, як наслідок, є лідером турнірної таблиці. Інтер пропустив у власні ворота лише 1 м'яч, а в попередньому турі команда Антоніо Конте розібралася в дербі з Міланом.

Лаціо ділить 5-7 місця з Аталантою та Болоньєю, набравши по 7 очок. Чинний володар Кубка Італії їде в столицю моди за очками – Сімоне Індзагі налаштований здобути позитивний результат в Мілані, яким для "б'янкочелесті" виглядає і нічия. Головним завданням для Лаціо стане нейтралізація Ромелу Лукаку, який є найкращим бомбардиром своєї команди – 3 голи в чемпіонаті.

Цікаво, що в останніх матчах між Інтером та Лаціо перевага на боці команди, що грає в гостях. Востаннє перемога господарів була зафіксована ще у 2016 році – міланці розбили римлян з рахуком 3:0. З того часу команди обінюються виїзними перемогами, а одного разу була зафіксована нічия.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

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