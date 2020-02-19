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Сульшер рассказал неутешительные новости относительно травмы Рашфорда

20:31 92 Читати українською
Сульшер рассказал неутешительные новости относительно травмы Рашфорда
Маркус Рашфорд / Фото telegraph

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд проведет в лазарете больше времени, чем ожидал наставник команды.

"Нужно время. Я надеялся, что он выздоровеет быстрее. На самом деле же все складывается иначе. Он будет отсутствовать еще несколько месяцев, безусловно.

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Я не врач. Если Решфорд не восстановится до конца сезона, он не поедет на чемпионат Европы", – цитирует Сульшера The Sun.

Ранее сообщалось, что врачи манкунианцев обнаружили у 22-летнего нападающего серьезное повреждение спины, из-за которого он может пропустить 2-3 месяца.

В текущем сезоне АПЛ футболист провел 22 матча, в которых отметился 14-ю голами и 5-ю ассистами.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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