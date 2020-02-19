Сульшер розповів невтішні новини щодо травми Рашфорда

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд проведе у лазареті більше часу, ніж очікував наставник команди.

"Потрібен час. Я сподівався, що він одужає швидше. Насправді ж все складається інакше. Він буде відсутній ще кілька місяців, безумовно.

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Я не лікар. Якщо Рашфорд не відновиться до кінця сезону, він не поїде на чемпіонат Європи", – цитує Сульшера The Sun.

Раніше повідомлялось, що лікарі манкуніанців виявили у 22-річного нападника серйозне ушкодження спини, через яке він може пропустити 2-3 місяці.

У поточному сезоні АПЛ футболіст провів 22 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами.

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