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Почеттино ожидает приглашения от Манчестер Юнайтед, – СМИ

00:31 36 Читати українською
Почеттино ожидает приглашения от Манчестер Юнайтед, – СМИ
Уле Гуннар Сульшер и Маурисио Почеттино / Фото Football365

Бывший тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино определился с приоритетным местом работы.

Маурисио Почеттино не прочь вернуться в чемпионат Англии, где его больше всего привлекает кресло тренера Манчестер Юнайтед, сообщает Mirror.

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Аргентинский специалист уже отказал нескольким клубам, ожидая предложения именно от "красных дьяволов". Напомним, руководство Тоттенхэма уволило Почеттино в конце ноября после 5-ти лет работы в клубе.

Нынешний наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер пользуется доверием боссов манкунианцев, но непопадание в топ-4 АПЛ может иметь фатальные последствия для норвежца. После 25-ти туров чемпионата Англии Юнайтед находится на 8-м месте, отставая от 4-го на 6 очков.

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