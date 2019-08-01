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Сульшер раскритиковал ранний трансферный дедлайн в АПЛ

22:12 20 Читати українською
Сульшер раскритиковал ранний трансферный дедлайн в АПЛ
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал трансферную кампанию клуба в летнее межсезонье.

"Мы хорошо выглядим. Мы до сих пор работаем над несколькими трансферами этим летом. Это всегда непросто. Мы стараемся подойти к сезону с тем составом, который хотим видеть.

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Когда начинается чемпионат, клубы из других стран имеют еще 3 недели, чтобы переманить наших игроков. Считаю, что это плохо для нас", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Этим летом "красные дьяволы" подписали защитника Кристал Пэлас Арона Ван-Биссаку за 50 млн фунтов.

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