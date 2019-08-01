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Сульшер розкритикував ранній трансферний дедлайн в АПЛ

22:12 232 Читать на русском
Сульшер розкритикував ранній трансферний дедлайн в АПЛ
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував трансферну кампанію клубу у літнє міжсезоння.

"Ми добре виглядаємо. Ми досі працюємо над кількома трансферами цього літа. Це завжди не просто. Ми намагаємось підійти до сезону з тим складом, який хочемо бачити.

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Коли розпочинається чемпіонат, клуби з інших країн мають ще 3 тижні, щоб переманити наших гравців. Вважаю, що це погано для нас", – цитує Сульшера Sky Sports.

Цього літа "червоні дияволи" підписали захисника Крістал Пелас Арона Ван-Біссаку за 50 млн фунтів.

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