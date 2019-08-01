Манчестер Юнайтед сделал финальное предложение Лестеру по Магуайру

Будущее защитника Лестера Харри Магуайра решится в ближайшее время.

Лестер получил очередной запрос от "красных дьяволов" по Харри Магуайру, сообщает TalkSport.

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Манкунианцы предложили "лисам" невероятные 80 млн фунтов за 26-летнего защитника. Такая сумма может полностью устроить руководство Лестера, ведь раньше они заявляли о готовности отпустить Харри не менее, чем за 75 млн фунтов.

Если трансфер состоится, то Магуайр станет самым дорогим защитником мира. Предыдущий рекорд принадлежит Вирджилу ван Дейку, за которого Ливерпуль заплатил 75 млн евро.

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