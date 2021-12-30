"Это не та вещь, о которой я много думал. Считаю, наши игроки действительно хорошо выполняли все протоколы и правила.

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Сейчас часть нашей работы заключается в том, что мы, как клубы, придерживаемся предоставленных протоколов. Я не вижу пользы от вынужденного перерыва. Когда мы доиграем этот сезон? Мы все знаем, что этот год сложный, но я не думаю, что остановка матчей приведет к большим изменениям", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, в Фулхэме, Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед обнаружили нескольких игроков с коронавирусом, что повлекло слухи о вынужденной двухнедельной паузе в АПЛ.

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