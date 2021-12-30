"Це не та річ, про яку я багато думав. Гадаю, наші гравці справді добре виконували усі протоколи та правила.

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Зараз частина нашої роботи полягає в тому, що ми, як клуби, дотримуємося наданих протоколів. Я не бачу користі від вимушеної перерви. Коли ми дограємо цей сезон? Ми всі знаємо, що цей рік складний, але я не думаю, що зупинка матчів призведе до великих змін", – цитує Сульшера Sky Sports.

Нагадаємо, у Фулхемі, Манчестер Сіті та Шеффілд Юнайтед виявили кількох гравців з коронавірусом, що спричинило чутки про вимушену двотижневу паузу в АПЛ.

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