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Сульшер проводит дополнительные личные тренировки для Лукаку и Марсьяля

18:11 40 Читати українською
Сульшер проводит дополнительные личные тренировки для Лукаку и Марсьяля
Уле Гуннар Сульшер та Антони Марсьяль / соцсети

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дополнительно работает с нападающими команды Ромелу Лукаку и Антони Марсьялем.

Норвежец требует от игроков выполнять определенные тактические задачи. Для улучшения понимания своей миссии в атаке команды Сульшер дополнительно работает с Лукаку и Марсьялем, сообщает Metro.

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От француза требуется лучше использовать свою скорость. Антони должен увеличить количество рывков в штрафную соперника и улучшить реализацию.

Лукаку же должен научиться иначе выбирать позицию, чтобы иметь возможность играть не только спиной к чужим воротам.

Сульшер позволит Лукаку играть только в линии атаки

Отмечается, что эти тренировочные сессии являются сверхурочными и обычно длятся не более 20 минут.

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