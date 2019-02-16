Сульшер проводит дополнительные личные тренировки для Лукаку и Марсьяля

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дополнительно работает с нападающими команды Ромелу Лукаку и Антони Марсьялем.

Норвежец требует от игроков выполнять определенные тактические задачи. Для улучшения понимания своей миссии в атаке команды Сульшер дополнительно работает с Лукаку и Марсьялем, сообщает Metro.

Фергюсон на один матч возглавит Манчестер Юнайтед – стала известна дата

От француза требуется лучше использовать свою скорость. Антони должен увеличить количество рывков в штрафную соперника и улучшить реализацию.

Лукаку же должен научиться иначе выбирать позицию, чтобы иметь возможность играть не только спиной к чужим воротам.

Сульшер позволит Лукаку играть только в линии атаки

Отмечается, что эти тренировочные сессии являются сверхурочными и обычно длятся не более 20 минут.