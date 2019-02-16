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Сульшер проводить додаткові особисті тренування для Лукаку та Марсьяля

18:11 205 Читать на русском
Сульшер проводить додаткові особисті тренування для Лукаку та Марсьяля
Уле Гуннар Сульшер та Антоні Марсьяль / соцмережі

Виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер додатково працює з нападниками команди Ромелу Лукаку та Антоні Марсьялем.

Норвежець вимагає від гравців виконувати певні тактичні завдання. Для покращення розуміння своєї місії в атаці команди Сульшер додатково працює з Лукаку та Марсьялем, повідомляє Metro.

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Від француза вимагається краще використовувати свою швидкість. Антоні повинен збільшити кількість ривків у штрафний майданчик суперника і покращити реалізацію.

Лукаку ж мусить навчитись інакше обирати позицію, щоб мати змогу грати не лише спиною до чужих воріт.

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Зазначається, що ці тренувальні сесії є понаднормовими і зазвичай тривають не більше 20 хвилин.

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