Манчестер Юнайтед потерял двух ключевых игроков перед матчем с Лестером

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер столкнулся с кадровыми проблемы перед матчем 5 тура АПЛ.

Хавбек "красных дьяволов" Поль Погба и форвард Антони Марсьяль не помогут команде в матче против Лестера, сообщает издание Goal.

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"Погба не будет готов. Только если он чудесным образом не восстановится за оставшееся время. Он не готов тренироваться на 100%. Мы надеемся, что некоторые игроки, включая Поля и Антони, будут готовы к матчу с Вест Хэмом на следующей неделе", – заявил Сульшер.

Также под вопросом остается участие в поединке Арона Ван-Биссаки и Джесси Лингарда. Матч Манчестер Юнайтед – Лестер состоится 14 сентября, начало в 17:00.

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