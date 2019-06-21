Лукаку согласовал контракт с Интером – бельгиец давит на Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Лукаку хочет осуществить трансфер в Интер до начала предсезонной подготовки.

Форвард Манчестер Юнайтед Лукаку все ближе к переходу в Интер, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, Лукаку попросил руководство оформить трансфер к началу летнего турне "красных дьяволов", которое начнется 13 июля.

Добавляется, что Лукаку уже согласовал личный контракт с "нерадзурри", по которому будет получать от 6 до 6,5 млн евро в год, что станет четвертой самой большой зарплатой в Серии А.

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