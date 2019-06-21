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Лукаку согласовал контракт с Интером – бельгиец давит на Манчестер Юнайтед

10:52 75 Читати українською
Лукаку согласовал контракт с Интером – бельгиец давит на Манчестер Юнайтед
Ромелу Лукаку / ponturipariuri.pro

Нападающий Манчестер Юнайтед Лукаку хочет осуществить трансфер в Интер до начала предсезонной подготовки.

Форвард Манчестер Юнайтед Лукаку все ближе к переходу в Интер, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, Лукаку попросил руководство оформить трансфер к началу летнего турне "красных дьяволов", которое начнется 13 июля.

Добавляется, что Лукаку уже согласовал личный контракт с "нерадзурри", по которому будет получать от 6 до 6,5 млн евро в год, что станет четвертой самой большой зарплатой в Серии А.

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В сезоне 2018/19 Ромелу провел 45 матчей в составе Манчестер Юнайтед во всех турнирах, отметившись 15 голами и 4 ассист.

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Англия Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Интер Интер
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