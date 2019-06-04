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Обамеянг получил два космических предложения из Китая

15:12 106 Читати українською
Обамеянг получил два космических предложения из Китая
Пьер-Эмерик Обамеянг / Reuters

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересовал несколько команд из Поднебесной.

Форвард "канониров" может перебраться в чемпионат Китая, сообщает The Times.

К габонцу проявляют интерес два клуба из Китая. Обамеянгу предлагают зарплату около 300 тысяч фунтов в неделю, и это может заставить его задуматься о будущем, поскольку Арсенал снова не попал в Лигу чемпионов.

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Сообщается, что с предложениями вышли Гуанчжоу Эвергранд и Шанхай СИПГ. Сумма потенциального трансфера не уточняется.

29-летний страйкер стал одним из трех лидеров бомбардирской гонки АПЛ сезона 2018/19. На счету Обамеянга 22 гола.

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Теги
Англия Трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ
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