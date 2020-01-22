Сульшер планирует пригласить психолога, чтобы разобраться с проблемами команды в матчах против аутсайдеров

Наставнику манкунианцев Уле Гуннару Сульшеру не удается настроить своих футболистов на одинаковый настрой в каждом матче, поэтому он ищет помощи со стороны.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер всерьез недоволен успехами своей команды в текущем сезоне. Норвежский наставник "красных дьяволов" планирует обратиться к спортивному психологу с целью разобраться, почему команда часто теряет очки в матчах с клубами из нижней части турнирной таблицы, сообщает издание The Sun.

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Напомним, манкунианцы в течение сезона дважды обыграли Челси (4:0 в АПЛ и 2:1 в Кубке лиги), победили Лестер и Вулверхэмптон, оказались сильнее Манчестер Сити на выезде и стали единственной командой, которая отобрала очки у Ливерпуля. При этом "красные" проиграли Уотфорду, Вест Хэму, Ньюкасла и Кристал Пэлас, а также сыграли вничью с Астон Виллой.

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