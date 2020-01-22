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Сульшер планує запросити психолога, аби розібратися з проблемами команди у матчах проти аутсайдерів

20:36 72 Читать на русском
Сульшер планує запросити психолога, аби розібратися з проблемами команди у матчах проти аутсайдерів
Уле Гуннар Сульшер / Фото з відкритих джерел

Наставнику манкуніанців Уле Гуннару Сульшеру не вдається налаштувати своїх футболістів на однаковий настрій у кожному матчі, тому він шукає допомоги з боку.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер всерйоз незадоволений успіхами своєї команди у поточному сезоні. Норвезький наставник "червоних дияволів" планує звернутися до спортивного психолога з метою розібратися, чому команда часто втрачає очки у матчах з клубами з нижньої частини турнірної таблиці, повідомляє видання The Sun.

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Нагадаємо, манкуніанці протягом сезону двічі обіграли Челсі (4:0 в АПЛ і 2:1 в Кубку ліги), перемогли Лестер і Вулверхемптон, виявилися сильнішими за Манчестер Сіті на виїзді і стали єдиною командою, яка відібрала очки у Ліверпуля. При цьому "червоні" програли Уотфорду, Вест Хему, Ньюкаслу і Крістал Пелас, а також зіграли унічию з Астон Віллою.

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Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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