Наставник английского Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился планами на концовку летнего трансферного окна. На Олд Траффорд молва отправляет Эдуардо Камавинга и Сауля Ньигеса.

"Я не думаю, что произойдет что-то особенное. Если случится что-то – станет бонусом.

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В мире футбола никогда не знаешь, что случится. Однако, наше трансферное окно было очень хорошим. Я доволен подписаниями", – цитирует Сульшера журналист Арилас Ульд-Саада в своем твиттере.

Напомним, что этим летом руководство МЮ потратило 125 млн евро на покупку защитника Рафаэля Варана и вингера Джейдона Санчо.

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