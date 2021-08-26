Сульшер отреагировал на слухи о двух бомбах Манчестер Юнайтед на конец лета
00:28 - Читати українською
Наставник английского Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился планами на концовку летнего трансферного окна. На Олд Траффорд молва отправляет Эдуардо Камавинга и Сауля Ньигеса.
"Я не думаю, что произойдет что-то особенное. Если случится что-то – станет бонусом.
Челси не смог продать Зума в Вест Хэм
В мире футбола никогда не знаешь, что случится. Однако, наше трансферное окно было очень хорошим. Я доволен подписаниями", – цитирует Сульшера журналист Арилас Ульд-Саада в своем твиттере.
Напомним, что этим летом руководство МЮ потратило 125 млн евро на покупку защитника Рафаэля Варана и вингера Джейдона Санчо.
Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter