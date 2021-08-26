Керманич англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився планами на кінцівку літнього трансферного вікна. На Олд Траффорд сватають Едуардо Камавінга та Сауля Ньїгеса.

"Я не думаю, що відбудеться щось особливе. Якщо трапиться щось – стане бонусом.

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У світі футболу ніколи не знаєш, що трапиться. Проте, наше трансферне вікно було дуже хорошим. Я задоволений підписаннями", – цитує Сульшера журналіст Арілас Ульд-Саада в своєму твіттері.

Нагадаємо, що цього літа керівництво МЮ витратило 125 млн євро на купівлю оборонця Рафаеля Варана та вінгера Джейдона Санчо.

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