Челси не смог продать Зума в Вест Хэм
25 августа 23:39 - Читати українською
Переезд защитника Курта Зума в пределах британской столицы окончательно сорвался.
Французский центрбек не присоединится к команде Дэвида Мойеса, сообщает TF1.
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Трансфер Зума сорван по неназванным причинам. Накануне Вест Хэм якобы согласовал с Челси сумму отступных за защитника – 30 млн фунтов. Последней преградой на пути перехода оставался медосмотр в лагере "молотков".
К слову, в прошлом сезоне Курт Зума провел 25 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 5 мячей.
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