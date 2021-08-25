Французский центрбек не присоединится к команде Дэвида Мойеса, сообщает TF1.

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Трансфер Зума сорван по неназванным причинам. Накануне Вест Хэм якобы согласовал с Челси сумму отступных за защитника – 30 млн фунтов. Последней преградой на пути перехода оставался медосмотр в лагере "молотков".

К слову, в прошлом сезоне Курт Зума провел 25 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 5 мячей.

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