Наставник английского Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился эмоциями от триумфа в поединке с лондонским Вест Хэмом (2:1).

"Бруну и Криштиану должны работать вместе. Оба они являются потрясающими игроками.

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Что касается голов Криштиану, то он в своем стиле присоединился к команде. Лингард? Я очень рад за него. Во вторник у него случился тяжелый матч, но он парень положительный. Хороший ответ от Джесси, отличное завершение", – цитирует норвежца Sky Sports.

Напомним, что манкунианцы пропустили первыми от "молотков", но сумели победить после голов Роналду и Лингарда. Также на последней минуте Де Хеа парировал пенальти.

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