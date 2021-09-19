Керманич англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився емоціями від тріумфу в поєдинку з лондонським Вест Хемом (2:1).

"Бруну та Кріштіану повинні працювати разом. Обоє вони є приголомшливи гравцями.

Реабілітація Лінгарда та змарнований шанс імені Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед

Щодо голів Кріштіану, то він у своєму стилі приєднався до команди. Лінгард? Я дуже радий за нього. У вівторок у нього трапився важкий матч, але він хлопець позитивний. Хороша відповідь від Джессі, чудове завершення", – цитує норвежця Sky Sports.

Нагадаємо, що манкуніанці пропустили першими від "молотків", але зуміли перемогти після голів Роналду та Лінгарда. Також на останній хвилині Де Хеа парирував пенальті.

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