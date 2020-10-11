Неутешительные результаты, которые Манчестер Юнайтед демонстрирует на старте сезона в английской Премьер-лиге, могут привести к серьезным изменениям в клубе.

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В частности, исполнительный директор английского Манчестер Юнайтед Эд Вудворд рассматривает возможность увольнения главного тренера Уле Гуннара Сульшера, если ситуация в клубе в ближайшее время не изменится, сообщает издание The Mirror.

Основным претендентом на эту должность в случае ухода Уле Гуннара называется бывший наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист находится без работы после увольнения из лондонского клуба в ноябре 2019 года.

Напомним, Сульшер возглавил команду в 2018 году, когда в клубе уволили португальца Жозе Моуринью – нынешнего наставника Тоттенхэма. К слову, недавно команды проводили очный матч и команда из столицы Англии добыла над "красными дьяволами" разгромную победу со счетом 6:1.

Почеттино возглавлял Тоттенхэм с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал Саутгемптон и Эспаньол. Со "шпорами" аргентинец доходил до финалов Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.

После трех туров чемпионата Англии Манчестер Юнайтед занимает в турнирной таблице АПЛ 16 место, набрав лишь 3 очка

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