Сульшер не собирается менять свой подход в Манчестер Юнайтед, несмотря на посредственный старт в АПЛ

Главный тренер "красных дьяволов" положительно оценивает перспективы команды.

"Находясь в МЮ, мы всегда под давлением. Но, конечно, я уверен в том, что мы делаем.

Манчестер Юнайтед потерял двух ключевых игроков перед матчем с Лестером

У нас есть план, и наши выступления не говорят мне о том, что нам нужно менять направление. Результаты – это другой вопрос, но когда пропускаешь три гола из четырех моментов, такое сложно контролировать.

Есть игры, в которых мы должны были выиграть. Мы знаем это, но это другой вопрос. Мы можем контролировать то, как мы играем, как тренируемся и как готовимся к матчам", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, Манчестер Юнайтед набрал всего пять очков в первых четырех турах АПЛ 2019/20.

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