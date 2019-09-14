Сульшер не збирається змінювати свій підхід в Манчестер Юнайтед, попри посередній старт в АПЛ

Головний тренер "червоних дияволів" позитивно оцінює перспективи команди.

"Перебуваючи в МЮ, ми завжди під тиском. Але, звичайно, я впевнений в тому, що ми робимо.

Манчестер Юнайтед втратив двох ключових гравців перед матчем з Лестером

У нас є план, і наші виступи не говорять мені про те, що нам потрібно змінювати напрямок. Результати – це інше питання, але коли пропускаєш три голи з чотирьох моментів, таке складно контролювати.

Є ігри, в яких ми повинні були виграти. Ми знаємо це, але це інше питання. Ми можемо контролювати те, як ми граємо, як тренуємося і як готуємося до матчів", – цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед набрав всього п'ять очок у перших чотирьох турах АПЛ 2019/20.

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