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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Сульшер назвал главную причину, которая не позволяет Манчестер Юнайтед претендовать на чемпионство в АПЛ

19:18 88 Читати українською
Сульшер назвал главную причину, которая не позволяет Манчестер Юнайтед претендовать на чемпионство в АПЛ
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0 / Premierleague.com

Норвежский наставник Манчестер Юнайтед поделился мыслями о прогрессе своей команды.

30’ Антони Марсьяль
90+7’ Скотт Мактоминай
 
30’ Антони Марсьяль
90+7’ Скотт Мактоминай

"Для меня большая честь тренировать игроков с таким отношением к делу. В каждом матче они дают нам абсолютно все, что у них есть. Вы не можете просить большего. Но Манчестер Юнайтед собирается стать еще лучше.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0 – видео голов и обзор матча

Понимаем, что нам не хватает одного, двух или трех футболистов, а также немного опыта, чтобы претендовать на чемпионский титул АПЛ. Мы всё знаем, но не собираемся говорить об этом сейчас.

На сегодня наша цель – подняться в турнирной таблице, набирать очки. Хотим побороться за место в первой четверке. Мне кажется, Челси и Лестер слишком оторвались от нас", – цитирует Сульшера издание Sky Sports.

Напомним, в крайнем для себя поединке Манчестер Юнайтед на своем поле одолел подопечных Гвардиолы со счетом 2:0 и, набрав 45 очков, поднялся на пятую строчку.

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Англия Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити АПЛ Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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