Сульшер назвал главную причину, которая не позволяет Манчестер Юнайтед претендовать на чемпионство в АПЛ

Норвежский наставник Манчестер Юнайтед поделился мыслями о прогрессе своей команды.

"Для меня большая честь тренировать игроков с таким отношением к делу. В каждом матче они дают нам абсолютно все, что у них есть. Вы не можете просить большего. Но Манчестер Юнайтед собирается стать еще лучше.

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Понимаем, что нам не хватает одного, двух или трех футболистов, а также немного опыта, чтобы претендовать на чемпионский титул АПЛ. Мы всё знаем, но не собираемся говорить об этом сейчас.

На сегодня наша цель – подняться в турнирной таблице, набирать очки. Хотим побороться за место в первой четверке. Мне кажется, Челси и Лестер слишком оторвались от нас", – цитирует Сульшера издание Sky Sports.

Напомним, в крайнем для себя поединке Манчестер Юнайтед на своем поле одолел подопечных Гвардиолы со счетом 2:0 и, набрав 45 очков, поднялся на пятую строчку.

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