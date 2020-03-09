Сульшер назвав головну причину, яка не дозволяє Манчестер Юнайтед претендувати на чемпіонство в АПЛ

Норвезький наставник Манчестер Юнайтед поділився думками щодо прогресу своєї команди.

"Для мене велика честь тренувати гравців з таким ставленням до справи. У кожному матчі вони дають нам абсолютно все, що у них є. Ви не можете просити більшого. Але Манчестер Юнайтед збирається стати ще кращим.

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Розуміємо, що нам не вистачає одного, двох або трьох футболістів, а також трохи досвіду, щоб претендувати на чемпіонський титул АПЛ. Ми все знаємо, але не збираємося говорити про це зараз.

На сьогодні наша мета – піднятися в турнірній таблиці, набирати очки. Хочемо поборотися за місце у першій четвірці. Мені здається, Челсі і Лестер занадто відірвалися від нас", – цитує Сульшера видання Sky Sports.

Нагадаємо, у крайньому для себе поєдинку Манчестер Юнайтед на власному полі здолав підопічних Гвардіоли з рахунком 2:0 і, набравши 45 очок, піднявся на п’яту сходинку.

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