toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Сульшер назвав головну причину, яка не дозволяє Манчестер Юнайтед претендувати на чемпіонство в АПЛ

19:18 372 Читать на русском
Сульшер назвав головну причину, яка не дозволяє Манчестер Юнайтед претендувати на чемпіонство в АПЛ
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 2:0 / Premierleague.com

Норвезький наставник Манчестер Юнайтед поділився думками щодо прогресу своєї команди.

30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай
 
30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай

"Для мене велика честь тренувати гравців з таким ставленням до справи. У кожному матчі вони дають нам абсолютно все, що у них є. Ви не можете просити більшого. Але Манчестер Юнайтед збирається стати ще кращим.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Розуміємо, що нам не вистачає одного, двох або трьох футболістів, а також трохи досвіду, щоб претендувати на чемпіонський титул АПЛ. Ми все знаємо, але не збираємося говорити про це зараз.

На сьогодні наша мета – піднятися в турнірній таблиці, набирати очки. Хочемо поборотися за місце у першій четвірці. Мені здається, Челсі і Лестер занадто відірвалися від нас", – цитує Сульшера видання Sky Sports.

Нагадаємо, у крайньому для себе поєдинку Манчестер Юнайтед на власному полі здолав підопічних Гвардіоли з рахунком 2:0 і, набравши 45 очок, піднявся на п’яту сходинку.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: невиразний Зінченко, жахливий Едерсон, тріумф "дияволів" з новим серцем і класом АВБ

blog_ava
Ювентус – Інтер: Саррі відчепив претендента на Скудетто, а Дибала затьмарив Роналду, який зі шкіри ліз у 1000-му матчі
02:22
7199
Теги
Англія Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті АПЛ Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
21
хв
Лестер Сіті
22:00
Астон Вілла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук